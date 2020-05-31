Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — написал Маск в ответ на твит Рогозина, где он передает главе NASA и Маску привет и поздравляет с успешной стыковкой Crew Gragon с МКС.

Напомним, что накануне американский космический корабль Crew Dragon был успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Сегодня Crew Dragon с экипажем из двух астронавтов успешно пристыковался к МКС.