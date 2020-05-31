Чикаго, США, , 21:49 — REGNUM В американском городе Чикаго (США, штат Иллинойс) власти задействовали силы Национальной гвардии для поддержания правопорядка в период массовых протестов. Об этом сегодня, 31 мая, сообщают местные СМИ.

Напомним, что в крупных городах США проходят массовые акции протеста после того, как полицейские в городе Миннеаполис (США, штат Миннесота) при задержании задушили афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты очень быстро перерастают в погромы и беспорядки.

Трамп уже призвал всех губернаторов штатов задействовать Нацгвардию для поддержания правопорядка.

Мэр Чикаго Лори Лайфут заявила, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии, а введенный ранее комендантский час будет сохраняться до дальнейшего уведомления.