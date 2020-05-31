Красногорск, , 21:34 — REGNUM Посещать храмы во внебогослужебное время и участвовать в богослужениях на улице разрешила жителям Московской области главный санитарный врач региона Ольга Микаилова. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Московской епархии РПЦ.

По данным пресс-службы, митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий (Поярков) сказал 31 мая во время литургии в Успенском храме Новодевичьего монастыря, что Микалова дала ответ на обращение представителей епархии по поводу возможности возобновить богослужения в храмах с участием прихожан.

По данным митрополита Ювеналия, главный санитарный врач Подмосковья сообщила о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. В соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора, теперь верующие в Московской области смогут посетить храмы во внеслужебное время, а богослужения с участием прихожан разрешено проводить на открытом воздухе, около храмов.

Митрополит напомнил, что и во время посещения храмов, и при участии в богослужениях необходимо обязательно соблюдать все санитарные предписания. Также священнослужитель объявил, что 7 июня, в праздник Святой Троицы, он собирается совершить богослужение в городе Коломне на соборной площади.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что религиозные учреждения в России будут возобновлять работу в три этапа, согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

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