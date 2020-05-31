Атланта, США, , 22:22 — REGNUM Власти американского города Атланта (штат Джорджия) продлили действие комендантского часа до утра понедельника в связи с уличными акциями протеста, вызванных гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Об этом 31 мая сообщается на официальной странице администрации города в социальной сети Twitter.

«Комендантский час в городе Атланта продлен, начиная с сегодняшнего дня, 31 мая 2020, с 21:00 (4:00 мск понедельника) и продлится до восхода солнца завтра, 1 июня 2020. Пожалуйста, оставайтесь дома», ― говорится в сообщении.

Накануне американские СМИ сообщали, что как минимум пять человек, в том числе четверо полицейских, пострадали в ходе беспорядков в Атланте.

Напомним, ранее губернатор штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что полторы тысячи бойцов Национальной гвардии США направлены в город Атланта в связи с вспыхнувшими там беспорядками.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц также продлил действие комендантского часа до утра понедельника из-за беспорядков, вызванных гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.