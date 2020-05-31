Абу-Даби, , 21:19 — REGNUM Передвижение между крупными городами столичного эмирата Абу-Даби запрещено в течение недели, передаёт 31 мая Al Arabiya.

Действие этого запрета вводится со 2 июня. Под ограничения подпадают, кроме столичного эмирата, Эль-Айн и Ад-Дафра. Сам эмират Абу-Даби в этот срок также нельзя будет покидать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эмирате Дубай, напротив, ввели послабления карантинных мер: парки, пляжи при гостиницах открылись, разрешены прогулки.

Также в Дубае возобновлена работа сотрудников госучреждений, но пока только часть их приступила к работе. Остальные смогут вернуться на рабочие места ещё через полмесяца.

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