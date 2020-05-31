Москва, , 21:18 — REGNUM По прогнозу Гидрометцентра России температура воздуха на Европейской части РФ в июне будет в пределах нормы. На севере Урала, Сибири и Чукотке температура будет выше нормы на 1−2 градуса.

В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы. В остальных региона осадки будет в пределах нормы.

Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около нормы. Только на крайнем северо-востоке, а также на севере Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа будет на 1−2 градуса выше.