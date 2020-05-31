Екатеринбург, , 22:21 — REGNUM Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в аэропорт «Кольцово» Екатеринбурга более 70 граждан России на родину. Об этом 31 мая сообщает оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом.

«Вывозной борт доставил в Екатеринбург из США 74 соотечественника. Рейс «Аэрофлота» следовал из Нью-Йорка через Москву. После прохождения всех необходимых процедур 23 человека отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что остальные пассажиры при поддержке других оперативных штабов субъектов РФ направились в свои регионы проживания. Далее самолет чартерного вывозного рейса проследовал в Новосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга прибыл самолёт компании «Уральские авиалинии», эвакуировавший граждан России из Еревана. Вывозным рейсом из Армении, с промежуточной посадкой в Новосибирске, на родину вернулись 195 граждан России, оказавшихся в бедственном положении в связи с прекращением регулярных авиасообщений между странами из-за пандемии коронавируса.

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