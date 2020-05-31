Рим, , 20:39 — REGNUM Число пациентов в отделениях реанимации в Италии за сутки снизилось на 15 человек, до 435, 31 мая сообщает агентство Reuters.

По сообщению Агентства гражданской защиты Италии, общее число больных с COVID-19, продолжающих лечение, за 24 часа снизилось с 43 691 до 42 075.

Выздоровевшими от COVID-19 в Италии считаются уже 157 507 человек. Общее число смертей от заболевания с начала эпидемии составило 33 415, число подтвержденных случаев — 233 019.

Читайте также: В Италии снизилось суточное число смертей от COVID-19