Женева, Швейцария, , 22:21 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 5 934 936, зарегистрировано 367 166 летальных исхода. Об этом 31 мая сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 117 551 новый случай инфицирования, скончались от COVID-19 4461 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в США — 1 716 078 (+21 214 человек за сутки), в Бразилии — 465 166 (+26 928), России — 405 843 (+ 9 268), в Великобритании — 272 830 (+1604), в Испании — 239 600 (+664), в Италии — 232 664 (+416), Индии — 182 143 (+8 380), в Германии — 181 482 (+286), в Турции — 163 103 (+983), в Иране — 148 950 (+2282) и во Франции — 148 436 (+ 1 779).

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов в результате заражения инфекцией возглавили США — 101 567 человек (+1 263 за сутки), Великобритания — 38 376 (+215), Италия — 33 340 (+111), Испания — 29 043 (+4), Франция — 28 717 (+57) и Бразилия — 27 878 (+1 124).

Напомним, днем ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 5 817 385 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 362 705 человек. За сутки было выявлено 116 048 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5017 человек