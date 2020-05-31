Шри-Джаяварденепура-Котте, , 20:23 — REGNUM Шри-Ланка планирует открыть туристический сектор 1 августа, 31 мая сообщает агентство Reuters.

Председатель бюро по содействию туризму правительства Шри-Ланки Кимали Фернандо опроверг сообщение местных СМИ, что страна начнет принимать туристов с середины июня.

В 2019 году Шри-Ланка приняла около 2 миллионов туристов, сектор дает около 11% валового внутреннего продукта страны.

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