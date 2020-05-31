Москва, , 20:19 — REGNUM Наиболее эффективным средством индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавирусной инфекцией являются строительные респираторы. Об этом 31 мая сообщил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли», — отметил Ларичев.

От подчеркнул, что в отличие от медицинской маски строительный респиратор будет задерживать при вдыхании мелкие частицы пыли. Однако медицинские маски, по его словам, тоже являются действенным способом борьбы с распространением коронавирусной инфекции, поскольку материал задерживает капли во время чиханья, кашля и разговора. Но в отличие от строительных респираторов маски менее плотно прилегают к лицу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщалось, что медицинские маски не защищают от коронавируса, но они способны снизить риск заражения.

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Стоит отметить, что цены на строительные респираторы в России, в отличие от цен на медицинские маски, никак не регулируются. Многие производители таких респираторов, в частности 3M, а также перекупщики стали задирать на них цены в разы.