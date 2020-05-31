Вашингтон, , 19:58 — REGNUM В развитии ситуации с эпидемией коронавируса наметился значительный прогресс, заявил 31 мая губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

По его словам, основанием для таких выводов является то, что за последние сутки от COVID-19 умерли «всего 56 человек».

«Такое сокращение числа смертей является колоссальным прогрессом по сравнению с тем, что мы видели раньше», — сказал Куомо.

При этом он напомнил, что на пике эпидемии число смертей каждые сутки доходило до 700.

Напомним, всего на территории штата Нью-Йорк с начала эпидемии коронавируса умерли 23 848 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в США зарегистрировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 103 тыс. смертей от COVID-19.

США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса и по числу смертельных исходов от вызванных им заболеваний.

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