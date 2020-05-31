Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден опередил по популярности своего оппонента, действующего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные 31 мая Washington Post и ABC News.

Согласно данным опроса, рейтинг Байдена составляет 53%, за Трампа проголосовали бы сейчас 43% респондентов.

При этом отмечается, что среди категории граждан, которые обязательно примут участие в выборах, рейтинг Байдена сокращается в два раза, среди таких респондентов поддерживают Трампа 69%, проголосовали бы за Байдена 34%.

Напомним, выборы президента США намечены на 3 ноября текущего года. Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил о своём участии в выборах от Республиканской партии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Калифорнии могут запретить рассылать бюллетени для голосования на выборах президента США по почте из-за возрастания числа возможностей для махинаций.

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