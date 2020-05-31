Москва, , 19:30 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заявила, что бесконечного и безграничного роста тестирования на COVID-19 не предполагается, это и не нужно. Об этом она сказала сегодня, 31 мая, в эфире телеканала «Россия 24».

«Производство расширяется, производство сегодня успевает. Бесконечного и безграничного роста тестирования не предполагается, и это не нужно», — сказала глава Роспотребнадзора.

Также Попова рассказала, что ее ведомство работает над созданием экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Однако мировой опыт показывает, что при переходе на них довольно сильно растет погрешность.

«То есть он может быть использован, но с определенными оговорками», — сказала она.