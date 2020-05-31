Нижневартовск, Югра, , 19:21 — REGNUM В Югре задержаны участники организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

В задержании, которое проходило в Нижневартовске, участвовали, помимо полицейских, сотрудники региональных управлений ФСБ и Росгвардии.

Установлено, что участники ОПГ создали более 100 юридических лиц, с помощью которых они обналичивали деньги путём проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. По предварительным данным, их доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 9 млн рублей. Помимо жителей ХМАО в организованной группе участвовали жители Санкт-Петербурга.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).