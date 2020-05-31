Токио, , 20:16 — REGNUM Власти японского города Китакюсю на юго-западном японском острове Кюсю сообщили, что новый очаг заражения коронавирусной инфекции выявлен в начальной школе. Об этом 31 мая сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что ранее мэр Китакюсю объявил о начале второй волны заражений в связи с обнаружением нескольких очагов заражения коронавирусной инфекцией. Медикам в трети случаях так и не удалось установить пути распространения инфекции. На данный момент в городе зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусом за последние девять дней, что превышает показатель за предыдущие полтора месяца, когда в стране действовал режим чрезвычайной ситуации.

Из-за угрозы повторной вспышки инфекции власти Китакюсю с 31 мая по 18 июня закрывают социально-культурный объекты, в том числе библиотеки, музеи, театры. В начальной и средней школы для учеников вводится сокращенный учебный день.

Напомним, по последним данным в Японии общее число случаев заражения коронавирусом составляет 17 624. С начала эпидемии скончались 910 человек, еще 120 пациентов находятся в критическом состоянии. Излечились от COVID-19 15 113 человек.

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