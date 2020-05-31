Москва, , 20:15 — REGNUM В России к вакцинации населения от гриппа могут приступить раньше запланированных сроков из-за возможной второй волны эпидемии коронавируса осенью. Об этом 31 мая сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Попова отметила, что существует много сценариев развития эпидемиологической ситуации в стране, один из которых предполагает, что новая волна коронавирусной инфекции произойдет в осенний период, когда ожидается рост числа случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями.

«Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа, и производить большое количество вакцины, и стараться привить как можно больше и как можно раньше наших сограждан от вируса гриппа уже», — заявила Попова.

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Она подчеркнула, что зарегистрированы случаи, когда больной может быть заражен сразу несколькими вирусами — вирусом гриппа и коронавирусом, в этом случае у пациента наблюдается очень тяжелое протекание болезни. По ее словам, вакцинация от гриппа поможет значительно снизить риски «тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России центр работает над вакциной против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.

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