Мадрид, , 18:54 — REGNUM За последние сутки в Испании выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 31 мая министерство здравоохранения страны.

С учётом этих данных общее число выявленных заражений с начала эпидемии составило в Испании 239 429.

Кроме того, за последние семь суток умерли от COVID-19 39 человек. Вместе с ними в списках умерших числится 27 127 человек.

Власти Испании заявляют, что с начала пандемии в стране было проведено более четырёх млн тестов на коронавирус и экспресс-тестов на антитела.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию с коронавирусом ВОЗ официально признала пандемией 11 марта 2020 года.

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