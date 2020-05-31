Кишинёв, , 17:57 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Молдавии за последние сутки на 153, достигнув отметки 8251, сообщает 31 мая официальный сайт минздрава страны.

В списках жертв эпидемии коронавируса всего числится 295 человек, за последние сутки зарегистрировано четыре летальных случая.

«Еще 153 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8251. Всего 4581 человек был вылечен, а 295 скончались из-за COVID-19», — указано в сообщении, опубликованном 31 мая на сайте минздрава Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, на 30 мая во всем мире зарегистрировано свыше 5,8 млн случаев заражения коронавирусом, а также более 362 тыс. человек умерли от COVID-19.

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