Кабул, , 17:56 — REGNUM В Афганистане число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 15 тыс. и достигло 15 205, с начала пандемии скончались 257 человек. Об этом 31 мая сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Афганистане зафиксировано 680 новых случаев заражения инфекцией, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли восемь человек.

В афганском минздраве подчеркнули, что за все время наблюдений от COVID-19 излечились 1328 пациентов.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 5 817 385 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 362 705 человек. За сутки было выявлено 116 048 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5017 человек.

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