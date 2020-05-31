Амстердам, , 17:29 — REGNUM За последние сутки пять человек стали жертвами эпидемии коронавируса в Нидерландах, сообщает 31 мая Национальный институт здравоохранения (RIVM).

По данным этой структуры, всего в стране с начала эпидемии от COVID-19 умерли 5956 человек.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражённых достигло 46 442.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта официально признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией глобального масштаба.

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