Эль-Кувейт, , 17:26 — REGNUM В Кувейте прошел первый день без тотального карантина и 24-часового комендантского часа, который действовал в стране три недели, 31 мая сообщает Gulf News.

В стране сохраняется запрет свободного передвижения с шести вечера до шести утра. Запрещено нарушать нормы социального дистанцирования и появляться на улице без маски.

Большая часть предприятий торговли в Кувейте всё ещё не работает. Нарушителям «масочного режима» грозит тюремное заключение сроком до трех месяцев и штраф около $16 000.

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