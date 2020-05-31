Мадрид, , 17:18 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о продлении действующих ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, 31 мая сообщает агентство Associated Press.

Санчес объявил, что стране нужно еще 15 дней, чтобы «покончить с пандемией раз и навсегда». Действующие ограничения сохранятся до 21 июня.

В настоящий момент ограничения из-за коронавируса в Испании уже серьезно ослаблены. Жертвами COVID-19 в Испании стали 27 125 человек.

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