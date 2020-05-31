Москва, , 17:04 — REGNUM Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин удалил свое сообщение в сети микроблогов Twitter, в котором он называл бывшего президента России Бориса Ельцина «этническим националистом» и «патологическим предателем».

В Twitter Рогозина развернулась дискуссия. Глава «Роскосмоса» поддержал высказывание вице-премьера России Юрия Борисова о том, что инвестировать необходимо в высокотехнологичную индустрию, а не в экспорт углеводородов.

Рогозин это высказывание Борисова поддержал, и написал, что «СССР стал великой державой благодаря индустриализации».

Журналист Дмитрий Губин в ответ напомнил Рогозину неприятные моменты из его советской молодости.

На это Рогозин написал, что СССР был великим «при Сталине». А после этого КПСС захватили «этнические националисты и паталогические предатели типа Ельцина», считает глава Роскосмоса.

Но спустя какое-то время Рогозин удалил оба твита и в поддержку Борисова и про Ельцина.