Москва, , 17:01 — REGNUM Повреждения получили 20 автомобилей на территории Москвы из-за ливней, сообщает 31 мая официальный сайт мэра российской столицы.

По словам Петра Бирюкова, заместителя московского градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в столице РФ выпало с 29 мая порядка 80 мм осадков, при том что 51 мм — месячная норма.

Повалено в результате урагана было 96 деревьев. Люди не пострадали, но повреждены 20 авто. Аварийные службы занимаются устранением последствий.

Бирюков «В общей сложности задействовано 470 бригад».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни в эти выходные также обрушились на Московскую область.

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