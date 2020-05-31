Москва, 31 мая 2020, 17:01 — REGNUM Повреждения получили 20 автомобилей на территории Москвы из-за ливней, сообщает 31 мая официальный сайт мэра российской столицы.
По словам Петра Бирюкова, заместителя московского градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в столице РФ выпало с 29 мая порядка 80 мм осадков, при том что 51 мм — месячная норма.
Повалено в результате урагана было 96 деревьев. Люди не пострадали, но повреждены 20 авто. Аварийные службы занимаются устранением последствий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни в эти выходные также обрушились на Московскую область.
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