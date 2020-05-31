Курган, , 17:00 — REGNUM В Курганской области с 1 июня отменены цифровые пропуска, разрешены прогулки и занятия спортом. Жителям региона не нужно будет отправлять смс-уведомления о цели выхода из дома, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пенсионерам старше 65 лет и гражданам с серьёзными хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендуется не появляться в местах массового скопления людей. однако разрешено ездить на дачу.

Но на улице необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, соблюдать санитарную дистанцию в 1,5 местра, носить маски в общественном транспорте и магазинах.

Порядок въезда в Курганскую область остается прежним: пропускаются те, кто прописан в регионе, работают в нём, следуют на похороны или на лечение.