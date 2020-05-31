Манила, 31 мая 2020, 16:57 — REGNUM Министерство здравоохранения Филиппин сообщило о 862 выявленных случаях COVID-19 и семи смертях от заболевания за последние сутки, 31 мая сообщает агентство Reuters.
Число выявленных случаев в полтора раза больше, чем за предыдущие сутки. Общее число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах достигло 18 086, число погибших от COVID-19 возросло до 957 человек.
Также министерство сообщило о выздоровлении 101 пациента. Общее число выздоровлений достигло 3909.
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