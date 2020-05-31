Москва, , 17:07 — REGNUM Музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что в случае острой финансовой нужды российские артисты могут пойти разгружать вагоны или работать таксистами как во времена Великой депрессии. Об этом 31 мая он сообщил в беседе изданию «Вечерняя Москва».

Певец отметил, что в условиях пандемии коронавируса у артистов существенно ухудшилось финансовое положение. По его словам, ситуация, которая была вызвана пандемией коронавируса, напоминает ему Великую депрессию, во времена которой артисты шли «разгружать вагоны, несмотря на статус и звездность».

«Точно так же и сейчас, если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно», — добавил Лоза.

Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса. По словам продюсера, артисты сейчас вынуждены «проедать то, что успели накопить». Пригожин отметил, что «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать».

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