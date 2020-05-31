Вашингтон, 31 мая 2020, 16:24 — REGNUM Почти 1,7 тыс. участников акций протеста и массовых беспорядков арестованы силовиками в 22 городах США, сообщает 31 мая ABC News.
В частности, только в Нью-Йорке за предыдущий день были задержаны 345 человек, 33 офицера полиции были ранены или травмированы, 47 полицейских машин повреждены или сожжены.
Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии массы очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться.
Видеозапись этого убийства была сделана очевидцами и опубликована в соцсетях.
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