Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Почти 1,7 тыс. участников акций протеста и массовых беспорядков арестованы силовиками в 22 городах США, сообщает 31 мая ABC News.

В частности, только в Нью-Йорке за предыдущий день были задержаны 345 человек, 33 офицера полиции были ранены или травмированы, 47 полицейских машин повреждены или сожжены.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии массы очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться.

Видеозапись этого убийства была сделана очевидцами и опубликована в соцсетях.

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