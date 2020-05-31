Тюмень, , 16:18 — REGNUM В Тюменской области 33 медработника, заболевшие COVID-19, получили страховые выплаты. Общая сумма страховых выплат составила более 2,3 млн рублей, сообщила управляющая Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко.

Она напомнила, что страховые выплаты положены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, которые во время исполнения служебных обязанностей заразились новым коронавирусом.

Отмечается, что страховые гарантии предоставляются работникам медицинских организаций в соответствии с указом президента России Владимира Путина.