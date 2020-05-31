Луганск, , 16:10 — REGNUM За прошедшую неделю украинские формирования потеряли убитыми и ранеными 39 человек, сообщил 31 мая во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«За период с 25 по 31 мая количество потерь личного состава ВСУ составило 39 человек, в том числе 19 погибших и 20 раненых», — рассказал он.

Осадчий отметил, что ВСУ скрывают свои истинные потери и пытаются представить их исключительно как жертв боевых действий. В тоже время, по его словам, боевики ВСУ умирают в ходе различных инцидентов и последствий коронавируса, о чём молчит командование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени командира Сиверской танковой бригады Юрия Межакова, который скончался в Донбассе.

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