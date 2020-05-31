Оренбург, , 16:28 — REGNUM В Оренбургской области разразился скандал вокруг изъятия из многодетной семьи двух маленьких детей. В дело вмешались прокуратура, следственные органы и губернатор Денис Паслер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После размещения в интернете видео, на котором запечатлен факт изъятия детей у родителей с заламыванием рук матери и применением наручников под плач и брань родительницы, случай получил большой резонанс.

Прокуратура заявила, что даст оценку действиям полицейских и представителей органов опеки, участвовавших в процедуре изъятия детей. Будут изучены и детально оценены все обстоятельства произошедшего, поведение родителей, социальное положение семьи, ее образ жизни, жилищные условия несовершеннолетних. По результатам прокурорской проверки сделают выводы об эффективности и достаточности работы с семьей со стороны органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

СУ СКР по Оренбургской области инициировало передачу из органов полиции материалов по заявлению отца изъятых детей в отношении должностных сотрудников полиции и органов опеки и попечительства муниципального образования в связи с принудительным изъятием детей.

По данным следственных органов, у родителей детей забрали на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в доме, где проживает семейство.

«Вместе с тем, с учетом применения физической силы в момент изъятия детей, а также наличия соответствующего заявления родителя малолетних, следователям предстоит дать процессуальную оценку действиям каждого должностного лица», — сказали в ведомстве.

В ситуацию вмешался губернатор Денис Паслер. По его поручению 1 июня в Домбаровский район с визитом прибудут министр образования области Алексей Пахомов и детский омбудсмен Анжелика Линькова.

Семья находится на учёте как неблагополучная. По линии соцзащиты выделялось 100 тыс. рублей на ремонт жилья. Однако дом так и остался не приведённым в порядок.

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе УМВД по региону, решение об изъятии детей у семьи принято комиссией по делам несовершеннолетних для оказания несовершеннолетним медпомощи, помещении их в медицинское учреждение с целью оказания медпомощи. Для обеспечения безопасности привлекались полицейские.

«Ранее выезды в эту семью с целью проверки в составе комиссий осуществлялись неоднократно. Сама мать пятерых детей три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Так, в декабре прошлого (2019) года ребенок 2018 года рождения был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи и помещен в реанимацию. Однако мать не пустила врача в дом для осмотра других детей. Позднее в составе комиссии дети были осмотрены медработником, в ходе которого у детей обнаружены ссадины и ушибы. Дом, в котором проживает женщина с детьми и сожителем с 2017 года, непригоден для жилья», — отметили в УМВД.

По данным ведомства, во время изъятия детей женщина оказала физическое сопротивление, в результате правоохранителям пришлось применить физическую силу и специальные средства.

В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении под присмотром медиков и социальных педагогов. Признаков вреда здоровью малолетних медицинскими работниками не выявлено, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.