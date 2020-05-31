Ташкент, , 15:54 — REGNUM Сотрудники Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Навоийской области Узбекистана подозреваются в хищении 222,3 млн сумов ($22 тыс.) из антикризисного фонда, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Госслужащие купили химические дезинфицирующие средства и медицинские маски по завышенным ценам. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников центра и руководителей компаний-поставщиков.

Отметим, в условиях распространения коронавируса центрам санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах Узбекистана предоставлено право заключать прямые договоры с поставщиками.

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