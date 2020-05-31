Оренбург, , 15:41 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 31 мая, увеличилось число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Скончался мужчина с диагнозом «тотальная двухсторонняя пневмония легких», которая была вызванная новой коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлен 1 871 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 1 196 пациентов. Скончались восемь человек.

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