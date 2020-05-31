Нур-Султан, , 15:28 — REGNUM В Казахстане скончались два пациента, заразившихся ранее коронавирусом, сообщили 31 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Чимкенте скончался мужчина 1959 года рождения, в Павлодарской области — женщина 1966 года рождения. Общее число летальных случаев пациентов с COVID-19 достигло 40.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая в Казахстане выявили 10 858 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5220 человек. Наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате, Нур-Султане и Атырауской области.

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