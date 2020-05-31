Брюссель, , 15:33 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Бельгии выявили только 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 мая сообщили в кризисном центре министерства здравоохранения страны.

«Новые заражения продолжают диагностироваться на нашей территории, но есть тенденция на их уменьшение», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что, таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в стране стало 58 381. Кроме этого, сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране было зафиксировано 14 летальных исходов и суммарное число скончавшихся теперь стало 9 467.

При этом в отделения интенсивной терапии в Бельгии в настоящее время находится 168 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в стране началось поэтапное смягчение мер карантина и населению рекомендовано носить защитные маски, а в общественном транспорте — использовать их в обязательном порядке.