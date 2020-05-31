Ташкент, , 15:20 — REGNUM Власти Узбекистана предоставят бесплатные путевки инвалидам первой группы из числа пожилых граждан. Это следует из постановления правительства «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки пожилых людей».

Согласно документу, ежегодно с 1 по 30 ноября будет проводиться «Месяц туризма для пожилых людей». В частности, в рамках месячника предусмотрены акции и скидки на авиа-, железнодорожные и автобусные билеты.

Кроме того, скидки будут предоставлять пункты общественного питания, гостиницы, музеи и театры. Планируется также сформировать список инвалидов первой группы для путешествий.

Напомним, с 1 июня в Узбекистане планируют возобновить внутренний туризм. Однако поездки разрешаются только между «зелеными» и «желтыми» зонами опасности распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан инициировал проведение международной туристической конференции