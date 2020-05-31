Париж, , 15:18 — REGNUM Государственный секретарь по транспорту при министре по делам перехода к экологическому и солидарному развитию Франции Жан-Батист Джебарри заявил, что справка от работодателя для перемещения в регионе Иль-де-Франс, включая Париж, останется обязательной до 22 июня 2020 года, передает BFM TV.

Известно, что в столичном регионе Франции была введена специальная справка, которой работодатель подтверждает необходимость использования сотрудником общественного транспорта.

Эта справка действительна при любой поездки с 6:30 до 9:30 и затем с 16:00 до 19:00.

Как сообщало ИА REGNUM, парк аттракционов «Астерикс» в регионе О-де-Франс откроется 15 июня 2020 года при соблюдении «исключительных» санитарных мер.

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