Тюмень, , 15:09 — REGNUM В Тюменской области с 31 мая отменена обязательная дезинфекция хлорсодержащими средствами подъездов жилых многоквартирных домов, а также обработка улиц, мест общего пользования. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на постановление главы региона Александра Моора.

«В числе мер профилактики роста заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему остаются обязательный масочный режим, соблюдение санитарной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий», — отмечают в штабе.

Людям в возрасте 65 лет и старше и те, кто страдает серьёзными хроническими заболеваниями до 15 июня должны соблюдать режим безопасного поведения, то есть стараться не выходить из дома.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о переходе на второй этап снятия ограничительных мер в регионе, введённых ранее в связи с пандемией коронавируса.

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