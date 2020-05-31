Тюмень, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM В Тюменской области с 31 мая отменена обязательная дезинфекция хлорсодержащими средствами подъездов жилых многоквартирных домов, а также обработка улиц, мест общего пользования. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на постановление главы региона Александра Моора.
Людям в возрасте 65 лет и старше и те, кто страдает серьёзными хроническими заболеваниями до 15 июня должны соблюдать режим безопасного поведения, то есть стараться не выходить из дома.
Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о переходе на второй этап снятия ограничительных мер в регионе, введённых ранее в связи с пандемией коронавируса.
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