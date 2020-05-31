Париж, , 15:04 — REGNUM Нападающий ПСЖ Мауро Икарди подписал контракт с клубом. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что парижский клуб подписал соглашение с аргентинским форвардом, которое рассчитано до 30 июня 2024 года.

Напомним, в сентябре 2019 года Икарди перешёл в ПСЖ из миланского «Интера» на правах аренды. В сезоне 2019/20 он сыграл в 31 матче, забив 20 голов и отдав четыре результативные передачи.

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