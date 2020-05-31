Москва, , 14:57 — REGNUM Автором идеи предоставления 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет является президент России Владимир Путин. Об этом 31 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

"Это президентская инициатива собственная, и не только она», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что целью данной инициативы является помощь нуждающимся и тем, кто остался без работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет будет выплачено единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей.

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