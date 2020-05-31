Тбилиси, , 14:56 — REGNUM В Тбилиси сформировался кластер заражения коронавирусом, который находится под контролем врачей. Об этом 31 мая рассказал журналистам руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает Sova.news.

Как рассказал врач, 15 человек, которые относятся к этому кластеру, проживают в районе грузинской столицы Сабуртало.

«Мы изучили около 100 контактов кластера Сабуртало и все еще продолжаем этот процесс. Всего в этом кластере было подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Кроме этих 15-ти человек, которые доставлены в больницы, еще 30 переведены в режим карантина», — рассказал Гамкрелидзе.

Напомним, 31 мая в Грузии было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом, что превысило установившиеся показатели в 2−3 раза. 18 случаев относились к Болнисскому муниципалитету, в котором два села находятся в режиме строгого карантина. Четыре случая связаны кластером Сабуртало, все они были выявлены среди тех, кто находился на карантине.

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