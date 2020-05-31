Пхёнтхэк, Южная Корея, , 14:50 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Пхёнтэка.

По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащего на базе ВВС в Осане, прибывшую в Южную Корею 30 мая.

В настоящее время гражданка США находится на военной базе «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке.

Отметим, что 30 мая на базе ВВС в Осане коронавирус был выявлен у двух военнослужащих, прибывших в Южную Корею 27 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 468.