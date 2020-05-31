Бишкек, , 14:43 — REGNUM Между жителями Кадамджайского района Баткенской области Киргизии и Сохского района Ферганской области Узбекистана произошел конфликт, сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства Киргизии в Баткенской области.

Ссора между жителями узбекистанского села Чашма и киргизского села Чечме произошла из-за родника — недовольные граждане начали закидывать друг друга камнями. Главы двух районов проводят встречу для разрешения конфликта.

Отметим, Сохский район — это анклав на территории Киргизии. Подобным анклавом в Баткенской области также является узбекистанский поселок Шахимардан и таджикистанский поселок Ворух.