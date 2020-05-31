Париж, , 14:37 — REGNUM Парк аттракционов «Астерикс» в регионе О-де-Франс откроется 15 июня 2020 года при соблюдении «исключительных» санитарных мер, сообщает Le Figaro.

«Исключительные санитарные меры будут применяться на аттракционах, в отелях, ресторанах и магазинах в соответствии с рекомендациями властей региона О-де-Франс», — говорится в заявлении парка развлечений.

Известно, что посетителям придется надеть маску на аттракционах и соблюдать безопасное расстояние между людьми.

Напомним, расположенный в департаменте Уаза, недалеко от Парижа, парк аттракционов «Астерикс» принимает более двух миллионов посетителей в год. Парк должен был открыться 4 апреля 2020 года, но это было невозможно из-за угрозы распространения COVID-19.

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