Бишкек, , 14:24 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1748, сообщили 31 мая в министерстве здравоохранения республики.

В Бишкеке выявлено 537 случаев заражения, в Ошской области — 400, в Нарынской области — 359, Чуйской области — 246, Джалал-Абадской области — 161, Баткенской области — 31, Иссык-Кульской области — 14. Выздоровели 1170 человек, скончались 16 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 июня в Киргизии планируют возобновить внутренние авиарейсы. Вместе с тем наземная перевозка пассажиров между регионами остается под запретом. Детские сады в республике откроются с 5 июня.

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