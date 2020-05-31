Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории США за минувшие сутки составило свыше 24 тысяч. Об этом 31 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Согласно данным университета, за последние сутки в стране было зафиксировано 24 146 зараженных коронавирусом, в результате чего их общее число стало 1 770 384.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 967 пациентов и суммарное количество летальных исходов выросло до 103 781 случая.

При этом свыше 416 тысяч пациентов в США в настоящее время вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Румынии за последние сутки возросло на 124 и стало составлять 19257.