Тбилиси, , 14:11 — REGNUM Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе 31 мая призвал сограждан не беспокоится из-за резкого скачка числа новых случаев заражения коронавирусом и не связывать это с ослаблением карантинных мер. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Гамкрелидзе указал на то, что большая часть заражений была выявлена в селе Мушевани Болнисского муниципалитета, которое закрыто на карантин.

«Мушевани у нас было и является наиболее пострадавшим местом в стране, и мы ожидали, что будут дополнительные случаи. Поэтому в пятницу обследовали население почти полностью и были идентифицированы дополнительно 18 случаев», — сказал Гамкрелидзе.

Напомним, 31 мая стало известно о 26 новых выявленных случаях заражения коронавирусом в Грузии. Это самый высокий показатель с 1 мая, когда выявили 27 зараженных.

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