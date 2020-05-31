Москва, , 14:08 — REGNUM МГУ в случае неблагоприятной эпидемической ситуации может начать новый учебный год для иностранных студентов, поступивших на первый курс, в дистанционном формате. Об этом 31 мая сообщается на сайте вуза.

Отмечается, что подать документы в МГУ можно будет онлайн через специальную платформу высшего учебного заведения.

Вступительные испытания пройдут в удаленном формате в несколько волн. Заключение договора и оплата первого семестра также будут осуществляться удаленно. Прием документов начнется с 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, все вузы России в нынешнем году из-за пандемии коронавируса планируют проведение приемных экзаменов в дистанционном формате. Об этом 17 мая рассказал министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

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