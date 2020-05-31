Кишинёв, , 14:08 — REGNUM В Молдавии 16,3% курильщиков — подростки в возрасте 13−15 лет, сообщает 31 мая пресс-служба министерства здравоохранения труда и социальной защиты Молдавии.

По данными минздрава Молдавии, в стране ежегодно от курения умирают 4,5 тысячи человек. Кроме того, по данным ведомства, около 10% молдавских подростков курят заменители сигарет, содержащие табак, а более четверти подростков являются пассивными курильщиками.

Эксперты также отметили, что подростки, которые курят электронные сигареты в два раза повышают свои шансы в итоге перейти на курение обычных сигарет. 81% молодых людей согласно статистике начали курение с ароматизированных сигарет.

В министерстве здравоохранения Молдавии напомнили, что 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения объявлен «Всемирным днем без табака». В нынешнем году проходят мероприятия по предотвращению употребления табака и табачной продукции среди молодежи и защите молодежи от производителей табачной продукции. Кампания направлена на повышение осведомленности о вреде курения для здоровья.

В министерстве отметили, что в Молдавии с 20 мая текущего года запрещено выпускать табачные изделия с ментоловым ароматом.

В минздраве Молдавии также сообщили, что в мире ежегодно от употребления табака умирает более восьми миллионов человек. Более миллиона человек умирают от воздействия пассивного курения. Употребление никотина и табачных изделий увеличиваю риск развития онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

В ведомстве также отметили, что ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации курильщики более уязвимы перед COVID-19. Курильщики, в частности, рискуют заразиться коронавирусом путем передачи вируса из рук в рот, у курящих может быть заболевание легких и снижение объема легких, курильщики кальянов могут заразиться коонавиусом, посредством курения кальяна несколькими людьми.